Após denúncias, PM prende homem e mulher com drogas em Marilândia

Uma mulher e um homem foram presos nesta sexta-feira (3), por volta das 20h30, por tráfico de drogas na Rua África, em Marilândia do Sul. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM). Após denúncias, a equipe foi até o endereço citado e ao se aproximar de uma casa, viu um homem no portão conversando com uma mulher, que aparentemente estava entregando algo para ele.

Ao dar voz de abordagem, o homem entrou rapidamente para dentro do quintal. Porém, conforme o boletim, uma porção de crack foi encontrada jogada no chão. Ao serem questionados pelos policiais, a mulher disse que dentro da residência tinha mais droga guardada.

No local, foram encontrados 17 gramas de maconha, divididos em 21 porções, e 21 porções de crack, pesando 3.8 gramas, além de R$ 122 em dinheiro.

Diante dos fatos, o homem e a mulher foram presos, e encaminhados para a Delegacia de Polícia de Marilândia do Sul. Os dois, conforme a PM, ficam à disposição da justiça.

