Após denúncias de disparos, PM apreende arma em Rio Bom

Dois homens, o motorista e o passageiro de um carro, modelo Uno, foram detidos no final da tarde de domingo (24), em Rio Bom. No carro que eles estavam, a Polícia Militar (PM) encontrou um revólver calibre 38 e munições.

De acordo com a PM, denúncias informaram que uma pessoa havia realizado disparos de arma de fogo em via pública, próximo do lago municipal, e repassou as características do carro e dos suspeitos. Durante buscas, a equipe encontrou o veículo estacionado na região da praça, no centro da cidade.

No veículo estava o motorista e o passageiro, cadeirante. Dentro do carro os policiais encontraram um revólver calibre 38, quatro munições intactas e um coldre, em cima do painel.

Os homens foram levados para a delegacia.