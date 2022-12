Após denúncia, PM de Jandaia prende jovem armado com pistola

Da Redação

Jovem estava em uma conveniência quando foi preso

Um jovem, de 20 anos, foi preso na madrugada deste sábado (10), após ser flagrado com uma pistola municiada, em Jandaia do Sul, no norte do Paraná. Segundo a Polícia Militar (PM), ele estava em uma conveniência quando foi preso.

A PM informou que uma equipe patrulhava a festa quando recebeu uma denúncia de que havia um homem armado em uma conveniência nas proximidades. Diante dessas informações e com posse das características do suspeito, a equipe saiu em busca e encontrou o homem que foi localizado no estabelecimento.

Ao notar a presença dos policiais, o homem saiu correndo segurando algo na cintura. No entanto, a equipe conseguiu captura-lo e fazer a revista. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma pistola Taurus G2C 9mm com numeração suprimida mais12 munições intactas.

