Após denúncia, homem é preso com pistola em bar de Mauá

Após denúncia, um homem, de 35 anos, foi preso com uma pistola, nesta quarta-feira (1º), em frente a um bar localizado em Mauá da Serra. A PM foi até o endereço e percebeu que um homem, com as mesmas características citadas durante a ligação ao 190, viu a viatura e saiu rapidamente de dentro do estabelecimento, entrou em um caminhão e deu partida no veículo.

No entanto, a PM conseguiu abordá-lo. Os agentes perguntaram se o suspeito estava armado, então, ele disse aos policiais que estava e mostrou uma pistola preta da marca Taurus, modelo TH 9, calibre 9 mm, com duas munições intactas da marca CBC no carregador.

No entanto, ele informou aos policiais que tinha a documentação referente a arma, mas que não estava com ela no momento. Diante do fato, o homem foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil, de Marilândia do Sul, para responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Durante a elaboração da documentação, conforme o boletim, a esposa do autor chegou ao local com o certificado de registro federal de arma de fogo em nome do abordado, com validade até 27/08/2030. Após teste do bafômetro, a PM constatou 0,90m/l.