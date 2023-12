Após denúncia de tráfico, dois são presos com maconha e cocaína

Dois homens foram abordados e detidos, na tarde de domingo (24), após denúncias de tráfico de entorpecentes em Borrazópolis. Com um deles, a Polícia Militar encontrou maconha, enquanto o outro estava com cocaína.



continua após publicidade

A prisão ocorreu após denúncias de populares de que, na Rua Marajó, havia pessoas realizando tráfico de entorpecentes e que indicaram o carro em que eles estavam.

- LEIA MAIS: Motorista sem CNH é flagrado com maconha no carro em Faxinal

continua após publicidade

A equipe policial realizou patrulhamento e encontrou os suspeitos com as características repassadas, bem como o veículo estacionado em via pública. Foi então realizada a abordagem das pessoas que estavam presentes.

Foi encontrado com um rapaz de 28 anos uma bolsa com R$ 70,00 em dinheiro, um canivete e um invólucro com 6 gramas de maconha. Durante revista no veículo, foi localizado em um compartimento do lado esquerdo do porta-malas dois invólucros com cocaína, que pesaram 7 gramas.

Além disso, também foi encontrado com um homem de 38 anos uma carteira com R$ 164,50 em notas trocadas. Com os demais abordados, nada de ilícito foi localizado.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois homens, que foram encaminhados à 53ª Delegacia Regional de Faxinal para as demais providências cabíveis. As demais pessoas abordadas foram liberadas no local.

Siga o TNOnline no Google News