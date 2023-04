Após denúncia de pesca predatória, PM Ambiental apreende armas

Da Redação

Polícia Ambiental apreendeu três armas

A Polícia Militar Ambiental realizou a apreensão de três armas de fogo nesta sexta-feira (31) em Jardim Alegre, norte do Paraná. Um homem foi preso.

Segundo os policiais do 3º Pelotão de Apucarana, eles receberam uma denúncia anônima de pesca predatória no Rio Ivaí, na região da Balsa do Marolo. A equipe foi ao local informado e, apesar de não ter localizado o denunciado, encontrou três espingardas e munições.

O responsável pelas armas não tinha as documentações necessárias e foi encaminhado à delegacia de Ivaiporã.

As espingardas, calibre 24, calibre 40 e calibre 36, foram apreendidas, além de 24 munições.

