Após confusão em show da virada, homem ameaça esposa com faca

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Na madrugada de domingo (1º) por volta das 4 horas, a Polícia Militar (PM) foi acionada à Rua Cezarina Maria Teixeira, em Ivaiporã, onde um homem fazia ameaças com faca à companheira.

continua após publicidade .

No local, em contato com a solicitante, ela relatou que o autor estava nervoso com sintomas de embriaguez e de posse de uma faca de 20 centímetros de lâmina.

- LEIA MAIS: Colisão entre carros deixa dois mortos e nove feridos no Paraná

continua após publicidade .

Disse ainda, que ambos estavam em um show no Parque Ambiental Jardim Botânico e o amasio começou a lhe empurrar, tentando desferir socos contra ela.

A filha da solicitante, então perguntou sobre o que estava acontecendo e ele desferiu dois socos contra ela. Populares separaram, e o autor foi para a casa e teria enviado mensagens de celular com ameaças contra a solicitante

.Quando a solicitante chegou em casa foi novamente ameaçada pelo convivente, que de posse da faca insistia que os dois deveriam dormir juntos.

Diante dos fatos as partes foram encaminhadas a 54ª Delegacia Regional de Polícia para providências.

Siga o TNOnline no Google News