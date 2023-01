Após confusão em boate, assessor parlamentar é preso em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem que disse ser assessor parlamentar foi preso na manhã de domingo (15), acusado de lesão corporal em uma boate na Rua Quintino Bocaiúva, em Ivaiporã, na região Centro Norte do Paraná.

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a equipe policial foi chamada por volta das 8 horas. No local, a proprietária relatou que o homem passou a noite toda na boate perturbando as funcionárias, inclusive, agredindo uma delas com um tapa e quebrando alguns móveis do estabelecimento.

Quando a equipe policial chegou ao local, ao ser dado voz de abordagem ele desobedeceu, sendo necessário uso seletivo da força e começou a ameaçar a equipe dizendo “que era assessor de vários políticos, que isso não ia ficar assim, que ele já ajeitou o lado de outros policiais com sua influência com estes políticos”.



Sendo então o autor encaminhado a 6ª CIPM, ao término da confecção do BOU, ele ainda com constantes ameaças sobre suas influências com políticos por ser assessor de deputados e ter trabalhado junto a ex-governadores, dizia que iria denunciar os policiais à corregedoria da Polícia Militar.

Em um momento de fúria, mesmo estando algemado tentou se evadir da sala onde estava, ele foi contido na porta, e começou a desferir socos contra a janela do cartório, danificando quatro vidros da janela e uma lixeira que estava no chão.

Diante dos fatos o autor foi encaminhado a 54ª DRP para providências de polícia judiciária. O carro do autor estava estacionado em desacordo com o CTB, e como o ele apresentava sintomas de embriaguez foi guinchado ao pátio da 6ª CIPM.

