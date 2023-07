Após confusão em bar, homem bate carro em poste e foge do local

Siga o TNOnline no Google News

Na noite de sábado (15.07), um homem se envolveu em uma confusão em um bar e ao sair do local bateu o carro que estava dirigindo contra um poste e se evadiu. O caso foi por volta das 21h30, na Rua Clevelândia na Vila Monte Castelo, em Ivaiporã.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e no local os policiais conversaram com a solicitante. Ela informou que o motorista de um veículo Monza havia se envolvido em uma confusão no bar da esquina.

Pouco depois ao sair do local bateu o carro que estava dirigindo no portão da casa da solicitante e depois em um poste de luz localizado ao lado da residência.

O motorista se evadiu do local antes da chegada da polícia. A solicitante não soube precisar placa ou cor do veículo, tampouco a identificação do motorista. A equipe realizou patrulhamento nas imediações na tentativa de localizar o veículo, porém sem sucesso.