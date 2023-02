Após colisão, veículo capota às margens da PR-466, em Lidianópolis

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Até o momento, não se sabe quantas pessoas ficaram feridas no acidente

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, de Ivaiporã, foram acionadas para atender uma acidente de trânsito por volta das 12h deste sábado (25), em Lidianópolis, município que pertence ao Vale do Ivaí. Agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também estiveram no local.

continua após publicidade .

As informações preliminares dão conta de que dois veículos colidiram no km 92 da PR-466. Após a batida, um dos carros saiu da pista, caiu em um barranco e acabou capotando.

Leia também: Homem é esfaqueado em lanchonete em Jandaia do Sul; saiba mais

continua após publicidade .

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para um hospital. Até o momento, não se sabe quantas pessoas ficaram feridas no acidente.

Matéria em atualização.

Com informações do Blog do Berimbau.

Siga o TNOnline no Google News