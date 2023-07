Após colisão, motorista persegue outro carro e chama a PM em Ivaiporã

Na tarde de terça-feira (11.07) o condutor de um Honda/Civic perseguiu por cerca de 1 quilômetro um Chevette após uma colisão na área central de Ivaiporã, no Paraná.

Conforme a Polícia Militar (PM), por volta das 17h50, a equipe de serviço foi solicitada via COPOM a comparecer na Av. Brasil, onde teria acontecido um acidente de trânsito, sendo que os veículos só foram parar próximo ao Ginásio Alcebíades Alves.

No local, em contato com o condutor do Honda/Civic, ele relatou que estava na área central quando um Chevette colidiu causando riscos na pintura e saiu sentido bairro, ele então seguiu o carro e fez contato via 190 indicando a localização dos veículos.

No local, foi feita a orientação dos condutores. Sendo que não houve vítimas e somente avarias no veículo Honda, os condutores entraram em acordo no local.

