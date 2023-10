Após colisão, caminhão tomba e motorista fica em estado grave no PR

Um caminhoneiro, de 38 anos, ficou em estado grave após se envolver em um acidente na rodovia PR-445, a cerca de 300 metros da entrada da cidade de Tamarana, no norte do Paraná. Ele conduzia uma carreta Scania R450, com placas de Marechal Cândido Rondon, quando bateu contra um outro caminhão, perdeu o controle da direção e capotou o veículo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o grave acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (25). O caminhoneiro estaria dirigindo no sentido de Mauá da Serra a Tamarana quando, na altura do quilômetro 24, colidiu lateralmente com um caminhão de placas do Rio Grande do Sul que vinha no sentido oposto. O motorista desse veículo, de 57 anos, saiu ileso.

Após a batida, o condutor da Scania teria perdido o controle da direção e capotou. O veículo parou às margens da pista e ficou destruído. O motorista ficou preso às ferragens e recebeu atendimento da equipe do aeromédico. Ele foi levado em estado grave para o Hospital Universitário (HU) de Londrina.

