Após colidir com muro, motorista é preso por embriaguez ao volante

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite de segunda-feira (20) em Ivaiporã por dirigir embriagado, após acidente de trânsito. Uma mulher que estava no veículo também foi autuada e conduzida a 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) por desobediência.

continua após publicidade .

Consta no boletim policial, que a equipe de serviço foi acionada por volta das 21 horas para a Rua Marechal Deodoro da Fonseca, onde um Renault Clio havia colidido com um muro.

- LEIA MAIS: Adolescente de 15 anos morre eletrocutado em acidente com lava-jato

continua após publicidade .

No local, foi feito contato com o motorista que apresentava visíveis sinais de embriaguez. Diante dos sintomas foi oferecido o teste do bafômetro que auferiu 1, 09 mg/l constatando o crime de embriaguez ao volante.

Dentro do veículo os policiais encontraram dois corotes de pinga, um cheio e outro pela metade

Sendo então dada voz de prisão ao motorista, a passageira do veículo começou a gritar falando que a equipe estava fazendo errado.

continua após publicidade .

Ela foi orientada a não atrapalhar o procedimento, e foi em direção ao policial tentando o empurrar. Ela foi contida e recebeu voz de prisão por desobediência.

Ambos foram encaminhados à 6ª CIPM para confecção dos documentos e posteriormente encaminhados à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as providências.

Siga o TNOnline no Google News