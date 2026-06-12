Após chuva na madrugada e manhã, tempo começa a melhorar em Ivaiporã

A previsão para esta sexta-feira (12) indica tempo instável em Ivaiporã e região, com chuva durante a madrugada e manhã. Segundo dados do Simepar, a probabilidade de precipitação chega a 98%, com acumulado previsto de 13,3 milímetros ao longo do dia.

As temperaturas devem variar pouco durante o período chuvoso, ficando entre 15°C e 19°C. Os maiores volumes de chuva são esperados entre a madrugada e o início da manhã, com registros próximos de 2 milímetros por hora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Homem morre atropelado na BR-376 próximo a Cambira

A tarde, a chuva perde força e o tempo começa a firmar. No entanto, uma massa de ar mais frio favorece a queda acentuada das temperaturas durante a noite. Os termômetros podem marcar 11°C às 23h, com sensação térmica semelhante.

O sol nasce às 7h07 e se põe às 17h47.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos







