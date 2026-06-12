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PREVISÃO DO TEMPO

Após chuva na madrugada e manhã, tempo começa a melhorar em Ivaiporã

Previsão indica chuva nas primeiras horas do dia, mas condições melhoram durante a tarde; noite será mais fria

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 04:51:05 Editado em 12.06.2026, 04:51:00
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Após chuva na madrugada e manhã, tempo começa a melhorar em Ivaiporã
Autor Previsão aponta chuva pela manhã e tempo melhora a tarde - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A previsão para esta sexta-feira (12) indica tempo instável em Ivaiporã e região, com chuva durante a madrugada e manhã. Segundo dados do Simepar, a probabilidade de precipitação chega a 98%, com acumulado previsto de 13,3 milímetros ao longo do dia.

As temperaturas devem variar pouco durante o período chuvoso, ficando entre 15°C e 19°C. Os maiores volumes de chuva são esperados entre a madrugada e o início da manhã, com registros próximos de 2 milímetros por hora.

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A tarde, a chuva perde força e o tempo começa a firmar. No entanto, uma massa de ar mais frio favorece a queda acentuada das temperaturas durante a noite. Os termômetros podem marcar 11°C às 23h, com sensação térmica semelhante.

O sol nasce às 7h07 e se põe às 17h47.

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