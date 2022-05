Após chuva, frio chega em Apucarana e região; veja

Da Redação

Após a chuva que caiu nesta terça-feira (2), uma frente fria seguida de uma massa de ar frio e seco promete derrubar as temperaturas em todo o Paraná nas próximas horas. A rápida mudança traz o frio de volta às regiões paranaenses e pode fazer Apucarana registrar a temperatura mais baixa de 2022 nesta quarta-feira (4).

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná, Simepar, Apucarana deve registrar 10ºC ao amanhecer nesta quarta, com temperatura máxima de 14ºC. Em Arapongas, a temperatura mínima deve ser também de 10ºC e máxima de 13ºC.

Já na quinta, sexta, e final de semana, ao amanhecer, as temperaturas ficam amenas, mas se elevam durante a tarde, chegando aos 21ºC. Veja o que diz o meteorologista Lizandro Jacóbsen: null - Vídeo por: Reprodução

