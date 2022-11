Após chamar a PM por perturbação de sossego, mulher é ameaçada

Da Redação

Uma mulher foi ameaçada por uma menor de 17 anos e uma mulher adulta por ter acionado a Polícia Militar (PM). A ocorrência foi registrada na Av. Souza Naves, em Ivaiporã, por volta das 14h30.

Conforme a Polícia Militar, pouco antes a vítima havia acionado os policiais militares por perturbação de sossego.

No entanto, assim que a equipe saiu do local a menor e a senhora passaram a ameaçar a vítima, dizendo que iriam bater nela, puxar os seus cabelos, e que iriam quebrar a cara dela, gorda do cabelo duro, entre outros nomes ofensivos.

Com medo de sua integridade física, a vítima acionou novamente a viatura policial e decidiu pelo seu direito de representação.

Diante dos fatos a vítima e as autoras foram encaminhadas até a 6ª CIPM para confecção do boletim de ocorrência e posteriormente à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para os procedimentos pertinentes à situação.

