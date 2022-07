Após carro capotar, motorista é ejetado e atropelado em Jandaia do Sul

Da Redação

Um capotamento foi registrado no início da tarde deste domingo (17), na BR-376, em Jandaia do Sul. O motorista do veículo, de 25 anos, que estava sozinho, foi ejetado pelo vidro traseiro e, segundo testemunhas, teria sido atropelado em seguida.

Apesar do grande susto, o condutor bateu a cabeça e foi socorrido consciente pelas equipes da Defesa Civil, de Jandaia do Sul, e do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima para o Hospital da Providência de Apucarana.

O carro, um corsa branco, com placas de Mandaguari, ficou bastante danificado, parado na canaleta entre as pistas da rodovia.

