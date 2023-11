Após cachorro escapar, vizinhas se agridem com cabo de vassoura

Duas mulheres se agrediram com cabos de vassoura nesta segunda-feira (20) em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. A discussão entre as mulheres, que são vizinhas, teria acontecido após o cachorro de uma delas escapar da residência, conforme relatado pela Polícia Militar (PM). A confusão aconteceu em uma residência localizada na rua Francisco Brione, no centro da cidade.

Ainda conforme os policiais, a tutora do animal afirmou a discussão entre ela e a vizinha se iniciou logo após o cachorro escapar e sair para rua. Depois de trocarem ofensas verbais, ambas se agrediram com os cabos de vassoura. Conforme a PM, as mulheres ficaram com leves escoriações nas costas por conta dos golpes. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) ambas foram orientadas sobre como proceder perante o caso.

