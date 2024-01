Após briga no truco, homem dispara tiro durante festa em Mauá da Serra

Um homem atirou contra várias pessoas na noite desta segunda-feira (1º) na Rua Sebastião Garbossi, em Mauá da Serra. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Conforme as vítimas, todos passaram o dia ingerindo bebidas alcoólicas e comemorando o Ano Novo. Durante as celebrações, as pessoas estavam jogando truco, momento em que ocorreu uma discussão entre dois participantes do jogo.

Posteriormente, o rapaz saiu da casa, dirigiu-se ao carro, um Volkswagen Golf de cor prata, e algum tempo depois passou em frente à residência onde estavam festejando. Ele efetuou um disparo de arma de fogo e permaneceu apontando a arma para algumas pessoas que estavam na festa. A Polícia Militar (PM) orientou as vítimas. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.

