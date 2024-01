Após briga, homem efetua disparo com espingarda calibre.12 em Faxinal

A briga foi no distrito de Faxinalzinho

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite de domingo (7) para atender uma denúncia de disparos de arma de fogo no distrito de Faxinalzinho, no município de Faxinal.

Ao chegar na localidade, os agentes da PM encontraram o solicitante, que informou que dois homens brigaram próximo a um bar e um ameaçou voltar para matar o outro.

Posteriormente, o indivíduo de posse da arma de fogo, que segundo o solicitante seria uma espingarda calibre .12, começou a efetuar disparos para o alto e, em ato contínuo, se evadiu em um veículo Celta prata, que estaria com o vidro traseiro quebrado, indo em direção a Cachoeira das Bromélias.

As equipes de Faxinal e Cruzmaltina realizaram buscas e localizaram o veículo suspeito. Os policiais então foram a uma residência próxima e um casal afirmou não saber o que estava acontecendo.

Foi relatado que o filho, pouco antes da chegada da polícia, teria chegado em casa e saído com outro rapaz em uma motocicleta. No entanto, durante a busca na residência, a PM encontrou uma espingarda calibre 12GA CBC, junto com cartuchos e munições.

A mulher então apresentou os documentos pertinentes à arma, com o CRAF em validade até 2031 e o protocolo de recadastramento emitido pela Polícia Federal. O casal afirmou não ter visto o filho sair com a arma e nem saber dos disparos na região.

Diante disso, comprovada a regularidade da arma no local, a equipe policial orientou as partes envolvidas e registrou o Boletim de Ocorrência.