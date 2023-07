Após briga em família, homem é preso pela PM por embriaguez ao volante

O homem fez o teste do bafômetro que aferiu 0,98 mg/l.

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem por dirigir embriagado e provocar confusão com familiares na tarde de sexta-feira (30) em Jardim Alegre.

Conforme consta no boletim de ocorrência da PM, por volta da 15 horas, a guarnição foi chamada para o conjunto José Pachulski em atendimento a um caso de violência doméstica.

No local, os policiais conversaram com a solicitante, ela relatou que que estava na residência de sua mãe, quando chegou da rua o padrasto em visível estado de embriaguez e passou a acusar o marido dela chamando-o de drogado.

Quando foram conversar com o padrasto, este partiu para cima com uma chave de fenda na mão, para cima dela e sua mãe, tentando agredi-las e fazendo xingamentos.

O filho de 13 anos vendo a sua mãe e a avó agredidas, arremessou uma pedra contra o agressor, acertando-lhe na cabeça, causando um ferimento com grande sangramento.

Na sequência o homem saiu do local dirigindo Ford/Escort e tomou rumo ignorado.

A equipe de posse das características do autor saiu em diligências e avistou ele chegando ao destacamento policial dirigindo o Escort.

Ao ser abordado, já com um curativo realizado na cabeça, e em visível estado de embriaguez, ele disse que havia sofrido a agressão por parte dos moradores de sua casa, não sabendo precisar exatamente quem, porém que havia se evadido do local para procurar atendimento médico, e posterior foi ao destacamento para solicitar providências.

Diante da situação foi oferecido o teste do etilômetro que aferiu 0,98 mg/l. constatando a embriaguez ao volante. Também foi verificado que ele não possui CNH.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, e juntamente com as vítimas realizada lavratura do B.O.U e posterior até a 54ª DRP de Ivaiporã para providências cabíveis.

O veículo foi apreendido e encaminhado até o pátio do Detran na sede da 6ª CIPM de Ivaiporã, pois não havia condutor habilitado no local para a liberação.