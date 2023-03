Após bater na traseira de carro, motociclista é preso por embriaguez

Da Redação

Um motociclista de 33 anos foi preso em flagrante, na tarde de segunda-feira (20), por embriaguez ao volante, após colidir na traseira de um carro na cidade de Borrazópolis.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, a equipe de serviço em patrulhamento pela área central se deparou com GM/Celta prata parado na via com a traseira danificada.

A motorista relatou aos policiais que estava trafegando normalmente quando uma motocicleta Honda CG 125 Fan preta colidiu contra seu veículo, causando o dano.

Segundo a vítima, após a batida, o condutor se levantou pegou a moto e saiu do local dizendo que iria até uma oficina.

Durante diligências a equipe avistou a motocicleta que se encontrava toda torta e quebrada e o piloto que transitava em zigue-zague pela via com o capacete no braço.

Abordado na esquina da Av. Paraná com a Rua Pará, o motociclista ao tentar colocar a motocicleta no descanso caiu ao solo juntamente com o veículo, sendo necessário ajuda da equipe para levantar ambos.

O motociclista de 33 anos, que não possui habilitação e apresentava claros sinais de embriaguez como hálito etílico, grande dificuldade no equilíbrio, dispersão e desordem nas vestes.

Ele confirmou que havia ingerido cerveja e realizou o teste do etilômetro que aferiu 1,59 mg/L, configurando o crime de trânsito.

Diante disso, foi dada voz de prisão e o detido encaminhado até a 53ª DRP de Faxinal. A motocicleta foi levada para o DPM de Borrazópolis.

