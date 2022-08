Após audiência no Fórum homem é perseguido e ameaçado de morte

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na tarde de quinta-feira (11), um homem procurou a Polícia Militar (PM) de Rosário do Ivaí, após ter sido perseguido e ameaçado de morte por um indivíduo. Pouco antes, ele havia participado de uma audiência no Fórum da Comarca de Grandes Rios por causa de outra ameaça feita pela mesma pessoa.

No local feito contato com o solicitante, ele relatou aos policiais militares, que ao término dessa audiência em deslocamento de carro para sua residência começou a ser perseguido por um carro conduzido pelo autor.

Disse ainda, que por vários momentos o indivíduo investiu contra seu carro quase provocando um acidente.

Ao chegar a sua residência guardou o carro na garagem e o autor foi para frente de seu portão lhe ameaçando de morte dizendo a todo instante que iria pega-lo, que iria colocar um fim a vida do solicitante, que não iria descansar enquanto não o matasse.

As ameaças foram feitas em frente a mãe do solicitante que entrou em estado de choque, e todos estavam todos muito nervosos com o ocorrido.

O solicitante relatou aos policiais temer por sua vida por conta do histórico de violência que tem o autor e que o mesmo pode até estar andando armado para concretizar tais ameaças.

A equipe de imediato realizou patrulhamento a fim de localizar o autor, porém sem êxito. Sendo então colhido os dados do solicitante e orientado sobre os procedimentos posteriores.

