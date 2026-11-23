Após ataque de cinco homens, homem é socorrido com ferimento no tórax em Faxinal
Crime ocorreu na noite de sábado (21), mas a Polícia Militar só foi acionada no domingo (22), quando o paciente buscou o Hospital Municipal
Um homem deu entrada no Hospital Municipal de Faxinal, na manhã deste domingo (22), com um ferimento de faca no tórax após ser agredido por um grupo de cinco pessoas. Apesar de ter sofrido lesões pelo corpo e de saber a identidade do autor da facada, a vítima informou à Polícia Militar que não desejava registrar queixa criminal contra o agressor.
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A corporação foi acionada por volta das 11h para comparecer à unidade de saúde, localizada na região central da cidade, onde o paciente já estava recebendo os primeiros cuidados médicos. Aos policiais, a vítima relatou que o ataque aconteceu no final da noite de sábado, por volta das 23h30. Durante o episódio, ele foi cercado e espancado por cerca de cinco homens, o que resultou em diversas escoriações e na perfuração por arma branca no lado esquerdo do peito.
Durante o interrogatório no hospital, o homem apresentou versões contraditórias em um primeiro momento, negando ter conhecimento sobre quem seriam os autores das agressões. Logo em seguida, no entanto, ele acabou confessando aos policiais o nome do responsável por desferir o golpe de faca.
Mesmo com a autoria identificada, a vítima optou por não representar criminalmente pelos fatos naquele instante, abrindo mão, temporariamente, da investigação contra o suspeito. Diante da decisão, a equipe policial lavrou o boletim de ocorrência por lesão corporal e orientou o paciente sobre os prazos legais e as medidas cabíveis caso ele mude de ideia e decida levar o caso adiante na Polícia Civil.