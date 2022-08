Após ameaças, PM é chamada e motorista é preso por embriaguez

Da Redação

A equipe de serviço da Polícia Militar de Ivaiporã, por volta das 17h50, foi solicitada para comparecer em uma lanchonete na Rua Alvarez de Azevedo, onde a solicitante e seu marido estavam sendo ameaçados por um homem.

No local, a solicitante relatou que o rapaz teria passado em frente sua residência e teria lhe proferido palavrões, por causa de problemas no trabalho. O acusado foi abordado e negou as ameaças. Diante do interesse de representação da solicitante, o mesmo foi encaminhado até a 6ªCIPM para confecção de termo circunstanciado.

Mais tarde, por volta das 20h30, a equipe foi acionada novamente para o mesmo endereço. O rapaz havia passado na frente da residência da solicitante fazendo ameaças, e se evadido em um veículo VW/Gol preto.

Diante dos fatos, as equipes iniciaram patrulhamento e foi logrado êxito em localizar o veículo. Sendo abordado o condutor, em visível estado de embriaguez. Em busca pessoal e busca veicular nada de ilícito foi encontrado. Porém havia latas de cerveja vazias no carro, desta forma, foi oferecido o teste do etilômetro que foi recusado.

A equipe então deu voz de prisão ao condutor e o encaminhou para a 6ª CIPM para lavratura do BOU e demais documentos, logo após para a 54° DRP para procedimentos cabíveis.

O carro por possuir pendências administrativas foi guinchado e encaminhado até o pátio do DETRAN. O rapaz também estava com a CNH vencida desde 24/06/2021.

