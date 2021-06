Após ameaças a mulher, homem é preso com revólver na cintura

Continua após publicidade

Um homem foi preso pela PM neste domingo (06), às 21h em Jandaia do Sul, no centro da cidade por posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Ele foi detido em flagrante após ameaçar a esposa com um revólver calibre .38 na cintura. Até tentou fugir, mas foi pego com a arma carregada com 5 munições intactas.

A arma e ar munições foram apreendidas e o homem de 34 anos foi algemado e encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências.