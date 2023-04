Após ameaçar a própria mãe em Lunardelli, homem é preso em flagrante

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilisdtrativa

Um homem foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira (10), após ameaçar de morte a própria mãe, em Lunardelli.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para o Posto de Saúde Central, onde uma mulher passava por atendimento devido a uma crise nervosa após ter sido ameaçada de morte pelo seu próprio filho.

- LEIA MAIS: Ataque a colégio de Goiás deixa dois alunos e uma professora feridos

continua após publicidade .

No hospital foi feito contato com a vítima que optou por representação pela ameaça sendo, então, realizadas buscas na região e logrado êxito em abordar o agressor.

O rapaz se encontrava com diversos ferimentos nas mãos, rosto e cotovelo, devido a brigas na via pública com outros transeuntes.

Diante dos fatos ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado e entregue na Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí.

Siga o TNOnline no Google News