Após ameaça, homem é preso e arma apreendida em Califórnia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ocorrência foi registrada na noite de terça-feira

Uma pistola e munições foram apreendias pela Polícia Militar (PM) de Califórnia, norte do Paraná, e um homem foi preso na noite desta terça-feira (16). O suspeito teria ameaçado um morador da cidade.

continua após publicidade .

Denúncias informaram que o homem estava em um Gol vermelho, que passava em frente de uma casa ameaçando o morador. A PM realizou patrulhamento e encontrou o veículo do suspeito estacionado em frente de um bar, na Avenida Ponta Grossa.

- LEIA MAIS: PM encontra em Califórnia carga de leite e carro roubados na região

continua após publicidade .

O homem estava no bar ingerindo bebida alcoólica. Com ele nada foi encontrado, porém, dentro do carro os policias localizaram a pistola calibre 635 com sete munições, sendo uma delas na câmara da arma, pronta para uso.

O homem foi preso por posse irregular de arma de fogo e levado para a delegacia de Marilândia do Sul. A esposa do suspeito estava junto e foi liberada.

Siga o TNOnline no Google News