Após agressão com garrafa, homem é levado à UPA em Ivaiporã
Polícia Militar atendeu a ocorrência na noite de terça-feira (5), vítima sofreu corte profundo no rosto
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Um homem foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) após agressão com garrafa em Ivaiporã, na noite de terça-feira (5), na Rua Santa Catarina.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a equipe policial foi acionada para prestar apoio ao Samu durante o atendimento. No local, os policiais encontraram o homem ferido com corte no rosto e em estado de embriaguez.
LEIA MAIS: Ivaiporã terá dia de sol entre nuvens e clima agradável nesta quarta-feira
Conforme relato da vítima, o agressor usou uma garrafa para provocar o ferimento. No entanto, devido ao alto estado de embriaguez, ele não conseguiu informar o nome nem características do suspeito.
A namorada da vítima também estava no endereço. Ela apresentava sinais de embriaguez, porém não tinha ferimentos. Na sequência, o Samu realizou os primeiros socorros no local. Depois, o homem foi encaminhado à UPA para avaliação médica.
A Polícia Militar registrou o caso como lesão corporal. Até o registro da ocorrência, o autor da agressão não havia sido identificado.
📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos