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LESÃO CORPORAL

Após agressão com garrafa, homem é levado à UPA em Ivaiporã

Polícia Militar atendeu a ocorrência na noite de terça-feira (5), vítima sofreu corte profundo no rosto

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 08:07:59 Editado em 06.05.2026, 08:07:56
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Após agressão com garrafa, homem é levado à UPA em Ivaiporã
Autor Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

Um homem foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) após agressão com garrafa em Ivaiporã, na noite de terça-feira (5), na Rua Santa Catarina.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a equipe policial foi acionada para prestar apoio ao Samu durante o atendimento. No local, os policiais encontraram o homem ferido com corte no rosto e em estado de embriaguez.

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Conforme relato da vítima, o agressor usou uma garrafa para provocar o ferimento. No entanto, devido ao alto estado de embriaguez, ele não conseguiu informar o nome nem características do suspeito.

A namorada da vítima também estava no endereço. Ela apresentava sinais de embriaguez, porém não tinha ferimentos. Na sequência, o Samu realizou os primeiros socorros no local. Depois, o homem foi encaminhado à UPA para avaliação médica.

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A Polícia Militar registrou o caso como lesão corporal. Até o registro da ocorrência, o autor da agressão não havia sido identificado.

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AGRESSÃO Atendimento Médico embriaguez ivaipora Lesão corporal UPA
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