Após agredir esposa em Cruzmaltina, homem é preso em flagrante

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem meramente ilustrativa

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica após agredir sua esposa que chegou a desmaiar. A ocorrência foi na noite de sábado (28), em Cruzmaltina.

continua após publicidade .

Atendendo solicitação via Copom, a equipe de serviço deslocou até a Rua São Domingos, onde várias solicitações anônimas davam conta de que um indivíduo estava agredindo sua mulher em via pública.

- LEIA MAIS: PM localiza e apreende motocicleta com alerta de furto, em J. Alegre



continua após publicidade .

No local a equipe se deparou com uma mulher de 23 anos, que apresentava lesões no pescoço e pernas.

Ela relatou aos policiais que discutiu com o amásio de 20 anos, por causa de uma motocicleta e ele a empurrou causando a lesão nas pernas, inclusive, a vítima estava com bastante dificuldade para caminhar.



Indagada sobre as lesões no pescoço, ela não soube informar o motivo, e alegou que seu amásio apenas a empurrou.

continua após publicidade .

Porém denúncias anônimas que chegaram à equipe e também à Guarda Municipal relatavam que o homem tentou enforcar a mulher que chegou a desmaiar e por isso caiu ao solo.

O autor se encontrava extremamente alterado e agressivo, sendo necessário uso de algemas para contê-lo e colocá-lo no compartimento de presos da viatura policial.

O autor também apresentava escoriações pelo corpo, devido ao fato de ter entrado em luta corporal com populares que tentaram intervir para socorrer a vítima.

Diante dos fatos ambos foram encaminhados ao Hospital para confecção de laudos de lesões corporais e posteriormente à 53ª DRP de Faxinal, para as providências cabíveis quanto aos fatos.

Siga o TNOnline no Google News