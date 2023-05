Após agredir e manter esposa trancada, golpista é preso na região

Durante uma ocorrência atendida pela Polícia Militar (PM) nesta terça-feira (30), em que a corporação foi chamada por uma mulher acusando o marido de a ter agredido e mantido ela em cárcere privado, foram encontrados com o suspeito droga, documentos falsos e grupos de WhatsApp, no celular do agressor, de golpes de notas falsas. O caso aconteceu em Kaloré, no norte do Paraná. O homem foi preso.

Segundo a PM, uma equipe policial foi procurada pela vítima denunciando o esposo de ter cometido agressões contra ela na segunda-feira (29). A mulher contou aos policiais que, em seguida, o homem a trancou sem sua vontade, mantendo ela em cárcere privado na residência onde residem, localizada na Rua Benedito Labegalini, área central do município.

Conforme a mulher relatou à polícia, ela possuía uma medida protetiva contra o marido, registrada em São Paulo, pelos crimes de violência doméstica, ameaça, lesão corporal e cárcere privado. Porém, depois de um tempo, ela resolver reatar o relacionamento.

A equipe policial se deslocou à casa do casal, onde o agressor foi encontrado. Na abordagem, foi localizado um eppendorf com cocaína. Ao apresentar a identificação, o homem entregou um documento falso aos policiais, que perceberam e, depois de identificarem ele, foi constatado que o abordado tem várias passagens policiais.

Em buscas pelo interior do local, foram encontrados 12 documentos de identidade, CNH e CRLV em nome de diversas pessoas, segundo a polícia. No celular em que o acusado estava de posse, foram encontradas conversas em grupos de WhatsApp de golpes de notas falsas, e um deles, inclusive, sendo administrado pelo autor.

A polícia ainda informou que o detido possui um escritório no fundo da residência, onde tinham um notebook, uma impressora e documentos supostamente falsos.

O homem foi algemado e encaminhado para a delegacia de Jandaia do Sul. Ele deve responder pelos crimes de ameaça, lesão corporal, cárcere privado, drogas para consumo pessoal e falsidade ideológica, segundo a polícia, que apreendeu os objetos encontrados na residência.

