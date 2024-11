Após agredir convivente suspeito tenta fugir e é detido pela PM

O autor foi encontrado no portão da casa da irmã. Tentou fugir mais foi contido pela PM

Uma mulher foi agredida pelo companheiro com socos e chutes, em sua casa, no Jardim Alvorada, em Ivaiporã, no início da tarde de domingo (27). A Polícia Militar (PM) foi acionada e o suspeito acabou preso.

Segundo a vítima relatou aos agentes da PM, as agressões físicas foram durante uma discussão entre o casal. O convivente a teria derrubado ao chão duas vezes durante as agressões, causando escoriações. Após as agressões, o homem se evadiu para a casa da irmã.

Os policiais se deslocaram ao local e encontraram o autor no portão da residência. Ao receber voz de abordagem se evadiu para os fundos e pulou muro sendo localizado e contido na casa ao lado. Ele resistiu à prisão, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.

Ambas as partes foram levadas à 6ª Companhia Independente de Polícia Militar para o registro do boletim de ocorrência. Posteriormente foi encaminhado à Central de Flagrantes da 54ª DRP para as medidas de polícia judiciária.

