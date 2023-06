Após agredir colega, adolescente ameaça professor com garfo, na região

O professor conseguiu conter o aluno e retirá-lo do local, evitando que a situação se agravasse ainda mais

A equipe do Batalhão da Patrulha Escolar (BPEC) de Ivaiporã foi acionada para a Rua Mangueiras por volta das 12h22 para atendimento de situação de ameaça envolvendo um adolescente e um professor.

No local os policiais conversaram com o professor, ele relatou que um aluno de 14 anos teria agredido um colega de apenas 7 anos durante o momento do lanche.

O aluno mais velho teria dado um tapa no colega e ao ser contido pelo professor, pegou um garfo com a intenção de agredi-lo.

Porém, o professor conseguiu conter o aluno e retirá-lo do local, evitando que a situação se agravasse ainda mais.

A equipe do BPEC confeccionou o boletim de ocorrência e prestou as devidas orientações aos envolvidos.

(Outra ocorrência)

ROTAM cumpre mandado e prende acusado de homicídio em Ivaiporã

A equipe ROTAM em operação conjunta com o serviço de inteligência da 6ª CIPM cumprimento de mandado judicial expedido pela Comarca de Ponta Grossa pelo crime de homicídio.

O autor foi localizado no distrito de Alto Porã, em um terreno próximo ao muro da Escola Municipal.

Sendo então dado voz de prisão e cientificado de seus direitos, ele foi encaminhado para o Depen de Ivaiporã.

