Após agredir aluno, adolescente ameaça acabar com colégio na região

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Colégio Estadual Arthur de Azevedo

Uma briga entre alunos no Colégio Estadual Arthur de Azevedo na segunda-feira (28) terminou na Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí, no norte do Paraná, após o adolescente infrator ameaçar acabar com a escola.

continua após publicidade .

Conforme informações da Polícia Militar , a guarnição foi chamada para o colégio por volta das 12h40 para atendimento em uma ocorrência de lesão corporal.

- LEIA MAIS: Professora estava fazendo a chamada quando foi esfaqueada, diz aluno

continua após publicidade .

No local, o diretor relatou a agressão de um aluno contra um colega de escola e apresentou um vídeo de monitoramento.

Nas imagens era visível o autor dando um golpe ‘’mata leão’’ e em seguida derrubando a vítima ao chão.

A direção informou o aluno agressor de que ele seria encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, sendo também acionado o Conselho Tutelar para fazer o encaminhamento.

continua após publicidade .

Uma professora do colégio ainda contou aos policiais que avistou o autor fora da sala em horário de aula, e pediu para que voltasse, ele teria a chamado de palavras de baixo calão e ainda a ameaçado dizendo ‘’deixa você comigo, eu não tenho medo de você não’’.

A pedagoga também relatou que após menor agredir o outro aluno, ela saiu para ver o que acontecia, momento em que o agressor começou a falar palavras de baixo calão, como “vai dizer que você não é p…?’’, repetindo por várias vezes isso, e ameaçou ainda dizendo “você vai ver se eu te pegar na rua’’.

O aluno infrator foi encaminhado pela equipe do Conselho Tutelar que acionou a avó dele.

continua após publicidade .

Durante todo procedimento o menor infrator ameaçava todos, além de ter ameaçado o diretor, e dizia que ‘’depois disso eu vou ficar pior, vou acabar com essa escola até ela virar pó’’.

Ainda na delegacia o adolescente agarrou uma barra de ferro, desobedeceu ordens e teve que ser contido pelos policiais sem uso de força.

Siga o TNOnline no Google News