Após acidente, PRF apreende caminhão com 150 mil maços de cigarros

O motorista de 49 anos foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Londrina/PR

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que um caminhão carregado de cigarros contrabandeados se envolveu em um acidente no início da manhã desta sexta-feira (22), na BR-376, em Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí, no Norte do Paraná. O veículo bateu na traseira de uma carreta.

No caminhão, entre sucatas de pneus, estavam diversas caixas de cigarros, que totalizaram cerca de 150 mil maços. O motorista de 49 anos foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Londrina/PR.

O contrabando foi entregue à Receita Federal. Outro acidente também foi registrado no Vale do Ivaí. Uma mulher morreu após colisão traseira com um caminhão que carregava toras de madeira.

A colisão foi muito forte e envolveu no socorro às vítimas até o helicóptero. Na Hilux estavam, além da mulher que morreu, o motorista que sofreu ferimentos graves, uma criança de 10 anos e uma outra passageira, que também se machucaram.





