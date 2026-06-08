Após acidente, PM encontra ocupantes com sinais de embriaguez em Rio Branco do Ivaí

Um carro invadiu o quintal de uma residência na noite de domingo (7), em Rio Branco do Ivaí, no Vale do Ivaí. De acordo com a Polícia Militar (PM), dois homens foram encontrados dentro do veículo e apresentavam sinais de embriaguez.

A equipe foi acionada pelo Copom para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, os policiais encontraram um Fiat Palio dentro do terreno de uma casa, com o para-brisa dianteiro trincado e diversos danos provocados pela colisão.

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Segundo o boletim de ocorrência, os ocupantes apresentavam fala desconexa, dificuldade para caminhar e forte odor etílico. Um deles sofreu escoriações e manifestou interesse em receber atendimento médico.

Aos policiais, o proprietário do veículo relatou que os envolvidos haviam ingerido bebida alcoólica em um bar da cidade antes do acidente. Ele também afirmou que havia uma terceira pessoa no automóvel no momento da colisão e que esse indivíduo teria deixado o local antes da chegada da equipe.

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O acidente causou danos na cerca da residência atingida. O morador informou que não pretendia representar e que buscaria um acordo diretamente com o proprietário do veículo para o ressarcimento dos prejuízos.

Os dois ocupantes foram encaminhados ao hospital de Rio Branco do Ivaí para avaliação médica e, posteriormente, liberados.

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