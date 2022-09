Após acidente na PR-082, ciclista morre no Hospital da Providência

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Acidente aconteceu na PR-082, em São João do Ivaí

Um ciclista que se envolveu em um acidente com uma motocicleta no dia 17 de setembro na PR-082, em São João do Ivaí, morreu internado no Hospital da Providência, em Apucarana, conforme informaram familiares nesta quinta-feira (29). Ele foi identificado como Benedito Silvério, de 73 anos.

continua após publicidade .

Segundo a nota divulgada pela família, devido a gravidade dos ferimentos causados no acidente, o ciclista precisou ser transferido para Apucarana. No entanto, ele não resistiu e faleceu.

-LEIA MAIS: Ciclista é atingida por moto no bairro da Igrejinha; Samu foi acionado

continua após publicidade .

A notícia do óbito causou comoção na cidade visto que Benedito era bastante conhecido em São João do Ivaí, cidade onde morava.

De acordo com o site da Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o corpo está sendo velado na Capela Mortuária de São João do Ivaí. O sepultamento, que não teve horário divulgado, acontecerá nesta sexta-feira (30), no Cemitério Municipal.

Siga o TNOnline no Google News