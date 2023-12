Após acidente na BR-376, prefeito de Marilândia passará por cirurgia

O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (25). Chovia bastante no momento do capotamento.

O prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda, de 35 anos, e sua esposa, Daiane Delamico Takeda, de 38 anos, permanecem internados no Hospital da Providência, em Apucarana, após sofrerem um acidente de trânsito na tarde de segunda-feira (25). O hospital atualizou através de uma nota o estado de saúde dos quatro pacientes.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Ana Castela usa top de couro feito por loja de Apucarana em clipe

O prefeito foi avaliado, passou por exames de imagem e está com fratura no braço e na coluna dorsal, passará por cirurgia e segue internado sem previsão de alta. A esposa, Daiane Delamico Takeda, foi avaliada, passou por exames de imagem e está com fratura no cóccix, seguindo internada, também sem previsão de alta.

continua após publicidade

Os filhos do casal, Lara e Theo, que também estavam no veículo durante o acidente, foram avaliados. O bebê de 1 ano passou por exames de imagem e segue internado em observação. A filha mais velha, de 5 anos, também foi avaliada, passou por exames de imagem e está internada em observação.

Sobre o acidente, o prefeito sofreu um acidente de trânsito na BR-376, entre Marilândia do Sul e o Distrito de São José. O prefeito, a esposa e os filhos, seguiam para uma confraternização de família em uma chácara na localidade do Engenho Velho, quando caminhonete em que estavam capotou na pista. No momento do acidente, havia forte chuva. Os socorristas relataram que o prefeito já estava fora da caminhonete com os filhos em um barranco próximo à pista quando chegaram ao local.

O prefeito sofreu algumas escoriações, e as crianças estavam bastante assustadas. A ambulância avançada do Samu também foi chamada. A esposa Daiane ainda estava no veículo, e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para retirá-la. Ela estava consciente, mas queixava-se de dores na bacia e no abdômen. Todas as vítimas foram encaminhadas conscientes para o Hospital da Providência.

Siga o TNOnline no Google News