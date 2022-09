Após acidente motorista bêbado deixa carro para trás e foge a pé

Da Redação

Na noite de sexta-feira (9), por volta das 22 horas, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender acidente de trânsito em Ivaiporã, onde o solicitante relatou que o motorista estava em visível estado de embriaguez. O acidente envolveu um GM/Monza que colidiu na traseira de GM/Vectra.

No local da batida, os policiais conversaram com solicitante que relatou que o motorista do Monza, se identificou e pediu que não acionasse a polícia, pois estava foragido, mas quando percebeu que estavam ligando para o 190, ele empreendeu fuga a pé.

Os policiais também foram informados das características das vestes do autor. Foi realizado patrulhamento pelas imediações, porém sem êxito.

No local também compareceu o proprietário do Monza, que relatou que havia emprestado seu carro para um amigo.

Foi checado via Sesp/Intranet e constatado que o Monza possuía pendências. Sendo assim, o carro foi guinchado até o pátio do DETRAN e os envolvidos foram orientados.

Queda moto na PR-466

A PM também atendeu na madrugada deste sábado (10), por volta das 2h30, acidente de trânsito no trevo principal, na Rodovia Ladislao Gil Fernandez (PR-466). A vítima havia sofrido uma queda de moto.

No local, foi feito contato e identificado a vítima que reclamava de dores no ombro. Foi acionado o Corpo de Bombeiros que encaminhou o motociclista para o hospital. A motocicleta foi recolhida ao pátio por não ter responsável para liberar.

