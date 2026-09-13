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CONFUSÃO

Após acidente de trânsito, homem é ameaçado e tem seu carro furtado em Jandaia do Sul

Vítima relatou que condutor do outro automóvel exigiu dinheiro para conserto e exibiu objeto parecido com munição

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Após acidente de trânsito, homem é ameaçado e tem seu carro furtado em Jandaia do Sul
Autor Foto: Reprodução/ depositphotos

Um acidente de trânsito terminou com ameaça de morte e o furto de um veículo na madrugada deste domingo (13), no centro de Jandaia do Sul. O motorista de um Hyundai HB20 teve o carro levado após colidir contra um VW Gol, ser agredido pelo outro condutor e precisar se esconder em uma área de mata para escapar do agressor.

-LEIA MAIS: Homem usa esposa como escudo humano após agredir família e acaba preso em Apucarana

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De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, logo após a batida, o motorista do Gol desembarcou bastante alterado. O homem agarrou o condutor do HB20 pela camisa, exigiu uma transferência em dinheiro para pagar os danos do acidente e fez ameaças de morte, exibindo na mão um objeto semelhante a uma munição. Para impedir que a vítima fosse embora, o agressor ainda retirou a chave da ignição do carro.

Temendo por sua integridade física, o dono do HB20 fugiu a pé e se ocultou em uma área de vegetação próxima, de onde pediu ajuda a amigos. Quando o grupo retornou ao local da batida, o Hyundai HB20 já não estava mais estacionado na via, configurando o furto do automóvel.

A Polícia Militar havia sido acionada inicialmente por populares para conter a briga de trânsito, mas, ao chegar ao endereço, não encontrou os envolvidos. A vítima procurou a sede da Companhia da PM logo em seguida para relatar a dinâmica do crime. Os policiais registraram o boletim de ocorrência, repassaram as orientações cabíveis ao motorista e iniciaram as diligências, mas até o momento o suspeito e o veículo não foram localizados.

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