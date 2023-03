Após acidente, Beto Preto propõe mudança na Lei de Ferrovias

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Beto Preto (PSD) apresentou nesta sexta-feira (10) um projeto de lei junto à Câmara Federal

O deputado federal Beto Preto (PSD) apresentou nesta sexta-feira (10) um projeto de lei junto à Câmara Federal alterando lei federal 14.273, de dezembro de 2021, conhecida como a Lei das Ferrovias, visando dar maior segurança às travessias junto às linhas férreas. A iniciativa foi protocolada em face ao grave acidente que resultou na morte de três pessoas em Jandaia do Sul e obriga a instalação de cancelas automáticas dotadas com dispositivos sonoros e visuais, além de semáforos de advertência nos cruzamentos rodoferroviários.

continua após publicidade .

“São equipamentos disponíveis e já presentes em muitos cruzamentos de ferrovias com ruas e rodovia, então é passada a hora de instalar essas cancelas em todos os lugares onde o risco de acidente existir, principalmente nas zonas urbanas”, justifica o deputado citando que o Brasil tem mais de 5 mil cruzamentos e o impacto da legislação pode evitar tragédias.

-LEIA MAIS: Cozinheira da Apae é a 3ª vítima fatal de acidente em Jandaia do Sul

continua após publicidade .

“As ferrovias são construções antigas, dessa forma houve tempo suficiente para que as cidades crescessem muito nas proximidades das vias. A consequência óbvia foi o aumento de ocorrências trágicas, principalmente onde o trânsito rodoferroviário é intenso. Ao longo das ferrovias, há milhares de residências, estabelecimentos comerciais e outras construções, portanto um grande fluxo de pessoas em muitas localidades”, comenta o deputado, que citou o acidente em Jandaia do Sul como situação a ser evitada a todo custo.

“Infelizmente, o dia 9 de março de 2023 ficará marcado de modo indelével na história de Jandaia do Sul e do Paraná devido a um acidente absolutamente devastador e impactante. Imagens mostram o momento em que um trem bate violentamente em um ônibus escolar, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). O ônibus é arrastado como se fosse um brinquedo de plástico ou papelão. São cenas chocantes a que não podemos assistir impassíveis como apenas acontecimentos casuais ou acidentais”, afirma o deputado reforçando que a tecnologia necessária para ampliar a segurança nos trechos já existe e vem sendo implantada em alguns pontos do país.

“Certamente, os custos de instalação desses dispositivos serão muito menores do que as perdas e danos que vivenciamos a cada desastre dessa proporção”, comenta.

Siga o TNOnline no Google News