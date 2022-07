Após 7 meses, carro furtado da saúde de Califórnia é encontrado

Da Redação

O homem disse que não sabia do furto

A Polícia Militar (PM) confirmou que o carro da saúde de Califórnia, furtado em dezembro do ano passado, foi localizado na tarde de segunda-feira (18), na garagem de uma casa em Primeiro de Maio, no norte do Paraná.

A PM do município recebeu denúncias de que o Onix estava na residência e a equipe foi para o endereço. O morador da casa contou que comprou o veículo através de uma negociação pela internet, como se o veículo fosse baixado pelo Detran. O homem disse que não sabia do furto. Ele foi levado para a delegacia e deve responder por receptação. O caso será investigado.

O carro estava com pequenos danos. Relembre o crime:

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Mário Farah Rafka, localizada no bairro conhecido como Rodeio, em Califórnia, foi invadida. O crime provavelmente aconteceu na madrugada do dia 28/12/2021. Um carro e outros objetos foram furtados.

O Secretário Municipal de Saúde, Pedro Antônio Firmo da Silva, informou que o veículo, modelo Onix, era utilizado para atender pacientes da zona rural do município. "Esse carro era utilizado pelos agentes para fazer visitas mais longas, dentro das atividades do programa da família, a equipe que utilizava o veículo tinha nove curativos de pacientes para fazer em sítios da cidade. Pacientes acamados, amputados, que fizeram cirurgia, esse serviço o PSS faz", ressalta.

Além do carro, uma TV 50 polegadas, que ficava na sala de espera, foi furtada. Para entrar na UBS, o vidro da sala da vacina foi quebrado. "Essa UBS voltou a realizar atendimentos no dia 15/12, quando a pandemia começou, escolhemos o espaço para ser o nosso centro avançado de atendimento Covid, agora que a situação da pandemia melhorou, o centro foi desativado, e a UBS retornou com os atendimentos aos moradores. Quando a funcionária chegou já percebeu que tinha algo estranho, vidros pelo chão, a UBS toda revirada", conta.

Pedro lamenta o prejuízo. "Quem pratica um furto desse não pensa nas consequências. O nosso atendimento hoje ficará comprometido. Pode ser um parente do ladrão que precise desse atendimento e vai ficar sem. Esse carro o médico usa para visitar pacientes também, para buscar pacientes, esse carro não é luxo, é necessidade, uma burocracia para conseguir um veículo para atender os acamados do nosso município, conseguimos o carro através de muito trabalho, planejamento e em minutos acaba tudo", finaliza.

