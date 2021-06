Após 25 dias internado, marilandense morre por Covid

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A saúde de Marilândia do Sul confirmou o falecimento do morador do município, Paulo César Gomes de Souza, de 51 anos.

Paulo estava internado há 25 dias no Hospital da Providência, lutando contra a Covid-19, porém, não resistiu às complicações e morreu nesta quarta-feira (2).

Ele era bastante conhecido no município e também na região, trabalhava como pedreiro e muitas pessoas lamentam o falecimento de Paulo.

Marilândia do Sul agora soma 38 óbitos por Covid-19, 980 casos confirmados sendo que 893 pessoas já estão curadas.