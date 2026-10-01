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MAUÁ DA SERRA

Aplicativo de banco barra Pix e evita golpe do falso advogado

Moradora de Mauá da Serra quase perdeu dinheiro após criminosos prometerem falsos valores de um processo judicial

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Aplicativo de banco barra Pix e evita golpe do falso advogado
Autor Tentativa de golpe foi registrada em Mauá da Serra - Foto: Imagem ilustrativa

Uma moradora de Mauá da Serra escapou de um golpe financeiro na última terça-feira (29) graças ao sistema de segurança do seu próprio banco. Criminosos, que chegaram a se passar por uma advogada e até por um juiz, tentaram convencê-la a realizar uma transferência sob a falsa promessa de que ela teria uma quantia a receber da Justiça.

-LEIA MAIS: Queda de moto deixa duas mulheres feridas em Apucarana

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A vítima, de 47 anos, procurou a Polícia Militar na manhã de quarta-feira (30) para relatar o crime. Ela contou que a tentativa de fraude começou quando recebeu mensagens no celular de um número desconhecido. A pessoa do outro lado afirmava ser advogada e informava que havia um dinheiro de processo judicial liberado para a moradora.

Durante a conversa, a golpista se mostrou impaciente e pressionou a mulher a abrir o aplicativo de sua conta bancária para realizar uma transferência via Pix, enviando a chave para o pagamento. O crime só não se concretizou porque, na hora de confirmar a operação, o próprio sistema do banco identificou a transação como suspeita e fez o bloqueio automático.

Assustada com o alerta do aplicativo, a mulher percebeu que poderia ser uma armadilha e parou de responder às mensagens. A insistência dos criminosos, no entanto, não parou por aí. No início da noite, ela recebeu um novo contato, de outro número de telefone, desta vez com uma pessoa se apresentando como juiz e pedindo que ela retornasse a mensagem. Tendo certeza da fraude, a vítima ignorou a tentativa.

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Para evitar qualquer prejuízo, a moradora foi presencialmente à sua agência bancária no dia seguinte, bloqueou todos os cartões e trocou as senhas de acesso. Após garantir a segurança da conta, ela registrou o caso na polícia, que a orientou a guardar todo o histórico de conversas e os números de telefone usados pelos suspeitos para auxiliar nas investigações.

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banco fraude GOLPE Mauá da Serra Pix Segurança Financeira
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