Apesar dos preços em alta, trigo perde área para o milho

O plantio de trigo chegou 100% da área destinada à cultura nos 15 municípios do Núcleo Regional da Seab de Ivaiporã. Nesta temporada a área plantada com o cereal ficou menor do que na anterior, mesmo com os preços em alta. Desde o ano passado o trigo subiu de R$ 82,00 a saca de 60 quilos para R$ 106,00, um aumento de 29,26%. Em 2021 o trigo foi plantado em 76.000 hectares neste ano em 55.495 hectares.

Segundo o engenheiro agrônomo, Sergio Carlos Empinotti, a aposta do produtor no milho fez com que a área ao trigo reduzisse 27% na regional.

“A opção pelo milho se deve a demanda do grão no mercado que elevaram os preços, aliado também a necessidade de melhorar a matéria orgânica do solo com a rotação de cultura. Com a ocorrência da estiagem que aconteceu no ano passado notou-se que faltava umidade no solo, por isso a rotação de cultura”, disse Empinotti. Nesta temporada a área plantada com o milho foi de 91 mil hectares.

Nesta quarta-feira (8) a saca de 60 quilos de milho estava cotada na região a R$ 80,00. “Os preços devem se manter no mercado. Mesmo com a esperada boa produção do milho, não será suficiente para suprir toda a necessidade da cadeia produtiva de aves e suínos”.

Ainda segundo Empinotti, os bons preços do trigo estão relacionados a invasão russa à Ucrânia. “Os compradores tradicionais de trigo da Ucrânia não vão contar com aquele produto. Por isso o aumento do preço”, destacou.

Na regional 50% da área de trigo se encontra em estágio de perfilhamento e 50% pós germinação e em boas condições de lavoura, segundo o Deral. Já o milho se encontra majoritariamente em fase de frutificação, 30 % da área está em fase de floração, também apresenta boas condições de lavoura.

Em condições climáticas normais a expectativa média de produtividade do trigo é de 145 sacas por alqueire. O milho a expectativa de colheita é de 242 sacas por alqueire, melhor que no ano anterior quando a média de produtividade foi de 201 sacas.