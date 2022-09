Apesar do frio, caminhada na natureza em Jardim Alegre é sucesso

Da Redação

Apesar do clima frio no início da manhã de domingo (4) no Vale do Ivaí, a 10ª edição da Caminhada na Natureza – Circuito Três Fazendas, superou as expectativas. Tanto pelo número de participantes, aproximadamente 400 pessoas, quanto pelas belezas do trajeto de 10 quilômetros. O evento é uma realização da Prefeitura de Jardim Alegre e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR).

A concentração da caminhada foi no distrito de Barra Preta, onde foi servido um delicioso café da manhã. A saída para a caminhada aconteceu no trevo de acesso à Fazenda Rancho Alegre, sendo finalizada na Barra Preta, onde foi servido almoço, tendo como prato principal porco no tacho, preparado pela comunidade local.

O caminhante Audisio Rodrigues da Silva de Kaloré, que participa há mais de cinco anos das caminhadas na natureza, não poupou elogios ao circuito Três Fazendas.

“Está difícil encontrar uma trilha como esta daqui, muito boa. Natureza encantadora, com quedas d’água, praticamente dentro de mata nativa. A trilha em si, é muito boa, espetacular”, destacou Audisio.

O prefeito Roberto José Furlan e o vice Moisés dos Santos também realizaram o percurso de 10 quilômetros. Os vereadores Pricila Bogo e Rubens Vanderlei de Castro, também marcaram presença no evento, representando a Câmara de Vereadores.

“Parabéns aos organizadores, patrocinadores e principalmente o pessoal aqui da Barra Preta pela recepção. Tudo muito bem organizado, show de bola”, destacou o prefeito Furlan.

“Um belo trabalho realizado pelo pessoal da Prefeitura, do IDR e dos moradores aqui da Barra Preta. A trilha é muito boa, e foi pensada com carinho para que os caminhantes realizassem o percurso com segurança”, acrescentou o vice Moisés.

O secretário municipal de administração, Paulo Messias, relatou que o município recebeu visitantes de diversas cidades da região e do estado, dentre elas, Apucarana, Ivaiporã, Arapuã, Godoy Moreira, Lidianópolis, Kaloré, São João do Ivaí, Borrazópolis, Bom Sucesso, Rosário do Ivaí Fênix, Maringá, Curitiba, Guarapuava e São José dos Pinhais.

“É a segunda vez que realizamos a caminhada neste trajeto e o pessoal tem elogiado bastante”, completou Paulo Messias

