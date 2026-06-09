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Apenas cinco das 17 cidades da Regional de Apucarana superam 50% de vacinação contra a gripe

Média regional de 42,1% é puxada para baixo por conta dos números de Apucarana e Arapongas

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 13:53:00 Editado em 09.06.2026, 14:14:33
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Apenas cinco das 17 cidades da Regional de Apucarana superam 50% de vacinação contra a gripe
Autor Arapongas registra o pior desempenho, com apenas 38% de cobertura, seguida de perto por Apucarana, com 40% - Foto: TNOnline

Doze das 17 cidades que compõem a 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana (PR) estão com a vacinação contra a gripe abaixo da marca de 50% no grupo prioritário, formado por crianças, gestantes e idosos. O baixo índice regional, que atualmente está em 42,1%, é puxado para baixo pelos dois maiores municípios da região, Apucarana e Arapongas, que amargam as menores taxas de imunização. Na contramão dos grandes centros, as únicas cinco cidades a ultrapassar a metade do público-alvo vacinado são de pequeno porte.

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Arapongas registra o pior desempenho, com apenas 38% de cobertura, seguida de perto por Apucarana, com 40%. Como essas duas cidades concentram 68% dos mais de 380 mil habitantes de toda a regional, a baixa adesão de seus moradores derruba a média geral. Já o topo do ranking de imunização é dominado por localidades com menor densidade populacional, com Rio Bom (63%), Borrazópolis (56%), Novo Itacolomi (54%), Bom Sucesso (54%) e Marumbi (52%).

Apenas cinco das 17 cidades da Regional de Apucarana superam 50% de vacinação contra a gripe
AutorFoto: TN

O chefe da Divisão de Vigilância em Saúde da 16ª RS, Marcelo Viana de Castro, explica que as cidades menores atingem as metas com mais facilidade devido à proximidade das equipes de saúde com a comunidade. O conhecimento prévio dos moradores permite que os agentes de saúde saibam exatamente quem ainda não se vacinou, facilitando a busca ativa e a vacinação nas residências. Além disso, essa proximidade cria uma rede de proteção mais eficiente contra a desinformação e os movimentos antivacina. Nos grandes centros, o principal obstáculo apontado é a rotina corrida das famílias, que muitas vezes não encontram tempo para ir às unidades básicas de saúde em horário comercial.

Para tentar reverter o cenário de baixa adesão, os municípios maiores têm investido em ações descentralizadas. Apucarana, por exemplo, adotou a estratégia de levar a vacinação para locais de lazer, montando pontos de atendimento em parques públicos durante os feriados prolongados. Com esse esquema especial e horários estendidos, a Autarquia Municipal de Saúde conseguiu imunizar mais de 710 pessoas em apenas três dias.

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No panorama geral, a 16ª Regional já aplicou mais de 42,8 mil doses em um público-alvo estimado em 101,5 mil pessoas. As gestantes lideram a adesão na região, com 58,4% de cobertura, seguidas pelos idosos, com 44,9%. As crianças apresentam o menor índice de proteção, com apenas 32% do grupo vacinado. O município de Rio Bom, o menor da região com cerca de 3,2 mil habitantes, é o grande destaque positivo. O secretário municipal de Saúde, José Benedito de Andrade, credita os 63% de cobertura geral e os expressivos 84,2% de adesão entre as gestantes ao trabalho incansável de busca ativa e prevenção feito diariamente pelos agentes no município.

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