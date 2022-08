Apaes promovem semana da pessoa com deficiência

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em Apucarana, a atividade começa nesta segunda-feira (22)

As Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes), de Apucarana e Marilândia do Sul promovem a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência.

continua após publicidade .

Em Apucarana, a atividade começa nesta segunda-feira (22), às 14 horas, cerimonial de abertura da semana. Na quinta-feira (25), às 9 horas, tem reinauguração do Jardim Sensorial. A diretora da Apae de Apucarana, Izabel Ortega e a professora Josiclécia convidam toda a comunidade para participar.

Em Marilândia do Sul, a atividade segue de 21 a 28 de agosto, com diversas atividades durante os próximos dias. De acordo com a instituição, a proposta é conscientizar a sociedade, inclusive as famílias sobre as condições das pessoas com deficiência; combater estereótipos, preconceitos e práticas nocivas em relação às pessoas com deficiência.

continua após publicidade .

Semana Nacional

Neste ano, a campanha – desenvolvida pela Federação Nacional das Apaes (Fenapaes) desde 1963, entre os dias 21 e 28 de agosto, e introduzida no calendário nacional pela Lei no 13.585/2017 – terá como tema “Superar barreiras para garantir inclusão”.



O assunto tem por propósito chamar a atenção dos brasileiros para frisar que, apesar dos direitos e avanços conquistados por meio de legislações e políticas públicas, nas quais a organização atuou na linha de frente, as pessoas com deficiência ainda sofrem resistências, mesmo o artigo 4o da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) afirmando: “Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação”.

Siga o TNOnline no Google News