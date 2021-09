APAE de Jardim Alegre recebe doação do Rotary Club

Da Redação

Valor é referente a parte dos recursos arrecadado na promoção da feijoada promovida pelo clube

Na segunda-feira (20), o Rotary Club de Jardim Alegre fez uma doação a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) da cidade. Na oportunidade a presidente do clube de serviços Rosângela Rossatto Pachulski e a tesoureira Pricila Bogo entregaram a entidade R$ 800,79 referente a parte dos recursos arrecadado na promoção da feijoada promovida pelo clube.

O presidente da Apae, José Ivo Mocheuti, que mesmo se recuperando de uma cirurgia fez questão de comparecer ao ato para agradecer. “Dou graças a vocês porque o Rotary funcionou muito bem por muito anos aqui em Jardim Alegre, depois parou. Parabéns a vocês por retornarem essa instituição que tem por objetivo ajudar o próximo”, destacou Mocheuti.

Ele também ressaltou a importância do trabalho voluntariado e das doações para as entidades. “Só as pessoas que se envolvem dentro deste contexto de servir que sabe o quanto é difícil se realizar uma promoção. Mas, é muito importante esse apoio as entidades, ainda mais com essa pandemia, a situação ficou bastante complicada. Por isso, agradeço de coração a todos os rotarianos pela doação, que com certeza vai ajudar muito”, destacou Mocheuti.

A presidente Rosângela agradeceu a recepção e disse que o clube realiza projetos, buscando contribuir com a sociedade, e que os rotarianos estão sempre dispostos a ajudar. “A gente se sente feliz em participar e de hoje estar fazendo essa doação. Começamos a pouco com o principal objetivo de servir, e vamos nos esforçar e trabalhar bastante para ajudar a nossa comunidade”, completou.