Apae de Ivaiporã recebe cheque de mais de R$ 500 mil da Prefeitura

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, e o secretário municipal de Educação, Adriano Diglio, encerraram a semana de compromissos entregando o cheque à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) no valor de R$ 510.563,51. O recurso é proveniente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

continua após publicidade

Carlos Gil e Adriano Diglio foram recebidos pela diretora da Apae, Fabiana Schmidt, professores, funcionários e alunos. Segundo Fabiana Schmidt estudam na Apae 281 alunos dos 0 aos 73 anos com deficiência intelectual, atraso no desenvolvimento ou deficiência associadas à deficiência intelectual.

-LEIA MAIS: Mais três escolas da região poderão aderir ao modelo cívico-militar

continua após publicidade

“A Apae de Ivaiporã é uma das melhores do Estado. Inclusive vários atletas competiram no 7º Festival Paralímpico do Vale do Ivaí e Ivaiporã se tornará centro de excelência em paradesporto no Estado em decorrência do trabalho que é desenvolvido pelo professor da UEM, Ricardo Carminato”, informou Carlos Gil.

Devido ao trabalho desenvolvido pela Apae a Prefeitura mantém convênios – além de renovar os veículos e disponibilizar transporte escolar. “Com a entrega simbólica do cheque a Apae pode investir nos serviços de atendimento e em melhorias na infraestrutura”, exemplificou Carlos Gil que visitou as obras que se encontram em execução.

Na ocasião, o prefeito parabenizou o secretário Adriano Diglio por inserir as crianças, jovens e adultos atendidos pela Apae nas atividades promovidas pela rede municipal de ensino – além de convidá-los para assistir ao Coral do Anjos, nesta sexta-feira, dia 1º de dezembro, às 19h30.

Siga o TNOnline no Google News